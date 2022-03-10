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Alperen Şengün kariyer maçını oynadı, Rockets kazandı
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdığı maçta Housten Rockets, Los Angeles Lakers karşısında galibiyete uzandı.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 10:34
NBA'in Housten Rockets ekibinde mücadele eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında kariyer rekoru kırdı.
40 dakika süre alan Şengün, 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile double- double yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.
UZATMALARDA GALİBİYET GELDİ
Uzatmaya giden maçta Housten, rakibi Lakers'ı 139-130'luk skorla mağlup etti. Rockets, bu sonuçla 66. maçında 17. galibiyetini alırken play-off umutlarını iyiden iyiye kaybeden Lakers ise 65. maçında 37. kez mağlup oldu.