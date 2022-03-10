Alperen Şengün kariyer maçını oynadı, Rockets kazandı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdığı maçta Housten Rockets, Los Angeles Lakers karşısında galibiyete uzandı.

NBA'in Housten Rockets ekibinde mücadele eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında kariyer rekoru kırdı.

40 dakika süre alan Şengün, 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile double- double yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.

UZATMALARDA GALİBİYET GELDİ

Uzatmaya giden maçta Housten, rakibi Lakers'ı 139-130'luk skorla mağlup etti. Rockets, bu sonuçla 66. maçında 17. galibiyetini alırken play-off umutlarını iyiden iyiye kaybeden Lakers ise 65. maçında 37. kez mağlup oldu.