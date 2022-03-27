Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland maçında 27 sayıyla kariyer rekoruna ulaştı.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 115-98 mağlup etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı attığı maçta kariyer rekoru kırdı.

Alperen maçı 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok ile tamamladı. Milli basketbolcu 10/16 gibi yüksek bir isabet oranı ile oynadı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

New Orleans Pelicans 103-107 San Antonio Spurs

Orlando Magic 110-114 Sacramento Kings

Toronto Raptors131-01 Indianan Pacers

Miami Heat 95-110 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 127-102 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 94-98 Chicago Bulls

Denver Nuggets 113-107 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 98-115 Houston Rockets