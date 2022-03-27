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Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland maçında 27 sayıyla kariyer rekoruna ulaştı.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 12:07
NBA 'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 115-98 mağlup etti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı attığı maçta kariyer rekoru kırdı.
Alperen maçı 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok ile tamamladı. Milli basketbolcu 10/16 gibi yüksek bir isabet oranı ile oynadı.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
New Orleans Pelicans 103-107 San Antonio Spurs
Orlando Magic 110-114 Sacramento Kings
Toronto Raptors131-01 Indianan Pacers
Miami Heat 95-110 Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies 127-102 Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers 94-98 Chicago Bulls
Denver Nuggets 113-107 Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers 98-115 Houston Rockets