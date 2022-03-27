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    Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

    NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland maçında 27 sayıyla kariyer rekoruna ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 12:07
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    Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

    NBA 'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 115-98 mağlup etti.

    Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı attığı maçta kariyer rekoru kırdı.

    Alperen maçı 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok ile tamamladı. Milli basketbolcu 10/16 gibi yüksek bir isabet oranı ile oynadı.

    Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı #1

    NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

    New Orleans Pelicans 103-107 San Antonio Spurs

    Orlando Magic 110-114 Sacramento Kings

    Toronto Raptors131-01 Indianan Pacers

    Miami Heat 95-110 Brooklyn Nets

    Memphis Grizzlies 127-102 Milwaukee Bucks

    Cleveland Cavaliers 94-98 Chicago Bulls

    Denver Nuggets 113-107 Oklahoma City Thunder

    Portland Trail Blazers 98-115 Houston Rockets


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