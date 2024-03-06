Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! Tam 45 sayı... Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında 114-101 alınan galibiyette 45 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

ensonhaber.com

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.

Rockets 114-101 Spurs

Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün kariyer rekoru 45 sayıyla göz doldururken, ayrıca 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile Rockets'ı evinde galibiyete taşımayı başardı. Jalen Green 23 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla katkıda bulunurken, Fred VanVleet 21 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 4 top çalmayla, Cam Whitmore ise benchten gelerek 19 sayı, 8 ribaund ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.

Spurs cephesinde Devin Vassell, 22 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla mücadele etti. Malaki Branham 20 sayıyla, Keldon Johnson 18 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle, Victor Wembanyama ise 10 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 7 blokla geceyi kapattı.

Magic 101-89 Hornets

Orlando Magic, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 101-89 mağlup etti.

Magic'te Paolo Banchero 22 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Wendell Carter Jr. 12 sayı ve 9 ribaundla oynarken, Cole Anthony benchten gelerek 14 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ekledi.

Vasilije Micic ilk beş başlayarak 21 sayıyla Hornets'ın en skoreri olurken, ayrıca 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydetti. Tre Mann 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Brandon Miller ise 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ekledi.

Cavaliers 105-104 Celtics

Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Boston Celtics'i 105-104 mağlup devirdi.

Maçın bitimine 0,7 saniye kala Jayson Tatum'a yapılan faul atışı kararı geri alınınca, Cavaliers ekibi 22 sayı farktan dönerek Celtics'i mağlubiyete uğratmış oldu.

Dean Wade benchten kaydettiği 23 sayı, 8 ribaund ve 2 top çalmayla Cavaliers'ın en skoreri olurken, Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle bu sezonki 29. double-double'ını yaptı. Darius Garland 16 sayı, 11 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Tatum, Celtics'e 26 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle liderlik etti. Kristaps Porzingis 24 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla oynarken, Jaylen Brown 21 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.

Heat 118-110 Pistons

Miami Heat, Kaseya Center'da Detroit Pistons'ı 118-110 yendi.

Jimmy Butler Heat'e 26 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla liderlik etti. Bam Adebayo 18 sayı ve 7 ribaundla oynadı. Terry Rozier 17 sayı, 7 asist ve 2 ribaundla oynarken, Duncan Robinson ise 18 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ekledi.

Cade Cunningham 23 sayı ve 8 asistle Pistons'ın en skorer ismiydi. Jalen Duren 14 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Simone Fontecchio benchten gelerek 22 sayı kaydetti.

Nets 112-107 76ers

Brooklyn Nets, Barclays Center'da Philadelphia 76ers'ı 112-107 devirdi.

Nets'te Dennis Schröder ve Dorian Finney-Smith 20'şer sayıyla takımı galibiyete taşıyan isimler oldular. Lonnie Walker IV 19 sayı ve 4 ribaund kaydederken, Nic Claxton 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 4 blokla maçı tamamladı.

Kelly Oubre Jr. 30 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle 76ers'ın en skorer ismiydi. Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynadı. Cameron Payne ise 15 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma kaydetti.

Hawks 116-100 Knicks

Atlanta Hawks, Madison Square Garden'da ev sahibi New York Knicks'i 116-100 mağlup etti.

Jalen Johnson, Hawks'ta 26 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. De'Andre Hunter 22 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Dejounte Murray maçı 21 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.

Knicks cephesinde Donte DiVincenzo 21 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla mücadele etti. Bogdan Bogdanovic 19 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamlarken, Josh Hart 14 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydetti.

Pelicans 139-98 Raptors

New Orleans Pelicans, Scotiabank Arena'da ev sahibi Toronto Raptors'ı 139-98 yendi.

Trey Murphy, benchten kaydettiği 34 sayı, 6 ribaund ve 1 top çalmayla Pelicans'a liderlik eden isim oldu. Herb Jones 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Zion Williamson 16 sayı, 8 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Immanuel Quickley, 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Raptors'ın en etkili ismiydi. Gary Trent Jr. 16 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalmayla, Kelly Olynyk ise 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

Pacers 137-120 Mavericks

Indiana Pacers, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 137-120 devirdi.

Dokuz oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'ta, Myles Turner 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle başı çeken isim oldu. Tyrese Haliburton 19 sayı, 6 ribaund ve 11 asistle oynarken, Bennedict Mathurin ise benchten 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Luka Doncic 39 sayı, 10 ribaund ve 11 asist kaydederek üst üste dördüncü 30 sayılık triple-double'ına imza atmış oldu. Kyrie Irving 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, PJ Washington 20 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Suns 117-107 Nuggets

Phoenix Suns, Ball Arena'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı uzatmada 117-107 mağlup etmeyi başardı.

Kevin Durant 35 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 blokla Suns galibiyetinin mimarı oldu. Grayson Allen 28 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Bradley Beal 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle mücadele etti. Nikola Jokic 25 sayı, 15 ribaund, 5 asist ve 7 top kaybıyla oynarken. Michael Porter Jr 20 sayı ve 7 ribaund kaydetti.