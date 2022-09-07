Alperen Şengün kimdir, nereli ve kaç yaşında? NBA'de hangi takımda oynuyor?

Alperen Şengün kimdir, nereli ve kaç yaşında? NBA'de hangi takımda oynuyor?

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün'ün hayatı merak konusu oldu.İşte merak edilenler..

A Milli basketbol takımımızın başarılı isimlerinden Alperen Şengün sosyal medyada gündem oldu.Gürcistan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen Alperen'in kariyeri merak konusu oldu.

Basketbolseverler Alperen Şengün'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.Peki kimdir Alperen Şengün, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler..

Alperen Şengün kimdir?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2022'de Giresun'da dünyaya geldi.Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen Alperen Şengün basketbola 2018 yılında Banvit takımında başladı.

2.08 metre boyunda olan Alperen Şengün 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile 29 maçta forma giydi.Alperen burada 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamasıyla oynayarak dikkat çekti.

Alperen Şengün, 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde oynayan Teksüt Bandırma forması giydi.Alperen buradanda 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta maç başına 19.2 sayı, 9.4 ribaund ve 2.5 asist ortalaması yakalayarak iyi bir performans sergileyen Alperen Şengün sezonun MVP'si seçildi ve aynı sezon NBA seçmelerine katıldı.

Alperen Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçilmeyi başardı.Alperen daha sonra Houston Rockets'a takas edildi ve halen orada forma giymektedir..