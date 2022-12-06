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    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

    NBA'de Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 132-123 yendi. Alperen Şengün 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu.
    • 06.12.2022 - 15:31
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    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

    NBA'de milli basketbolculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi.

    Houston Rockets'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin normal süresi 108-108 sona ererken uzatma devresi sonunda 132-123'lük skorla kazanan taraf ev sahibi Rockets oldu.

    Furkan 3 sayı ile oynadı

    Houston'da Alperen Şengün 8 sayı 8 ribaunt ile oynarken, Jalen Green 24 sayı, Kevin Porter Jr. ise 24 sayı ile yıldızlaştı. Philadelphia 76ers'ta ise Furkan Korkmaz 3 sayı ile oynarken Joel Embiid'in 39 sayısı galibiyete yetmedi.

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti #1

    Alperen tarihe adını yazdırdı

    Bu maçla birlikte NBA kariyerinde 1000. sayısına ulaşan Alperen Şengün, aynı zamanda NBA tarihinde 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti #2

    NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:

    Charlotte Hornets 117-119 Los Angeles Clippers

    Orlanda Magic 102-109 Milwaukee Bucks

    Atlanta Hawks 114-121 Oklahoma City Thunder

    Toronto Raptors 110-116 Boston Celtics

    Memphis Grizzlies 101-93 Miami Heat

    Dallas Mavericks 130-111 Phoenix Suns

    Golden State Warriors 104-112 Indiana Pacers

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti #3

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti #4


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