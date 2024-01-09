Alperen Şengün, NBA'da haftanın oyuncusu oldu Houston Rockets'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 11. hafta geride kaldı.

Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan haftanın en iyi oyuncuları da belli oldu.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın en değerli oyuncusu seçilerek kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

Bu hafta oynadığı dört maçta 24 sayı, 7 ribaund, 4.5 asist ortalamaları tutturan 21 yaşındaki yıldız basketbolcu takımı Houston Rockets'ın bu maçlarda üç kez galibiyete uzanmasında çok önemli rol oynadı.

Haftanın oyuncusu seçilen 4. Türk

Sezon başından beri yükselişini sürdüren Alperen Şengün bu başarıyla birlikte performansını taçlandırmış oldu.

Daha önce temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu, 2007-08 sezonunda üst üste iki haftada haftanın oyuncusu seçilmişti.

2006-07 sezonunda Mehmet Okur, 2011-12 sezonunda Ersan İlyasova bu başarıya imza atmıştı.

All-Star oylamasında 7. sırada

Alperen Şengün, 2023-24 sezonu NBA All-Star oylamasında da Batı Konferansı uzunları ve forvetleri arasında 7. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz bu sezon çıktığı 34 maçta 21.4 sayı, 9 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor ve 18 galibiyet, 16 mağlubiyet ile sekizinci sırada yer alan Houston Rockets'ın en çok parlayan oyuncusu olarak öne çıkıyor.