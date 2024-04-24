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Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişim gösteren 3. isim oldu

Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişim gösteren 3. isim oldu NBA'de yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu (MIP), Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Tyrese Maxey seçildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 3. sırada yer aldı.