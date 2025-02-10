Alperen Şengün sakatlandı, Houston Rockets evinde kazandı

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 3 maç yapıldı.

Toronto Raptors'ı ağırlayan Batı Konferansı 4'üncüsü Houston Rockets, Dillon Brooks'un 19 sayı, 7 ribaunt ve Jalen Green'in 18 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla 94-87 kazanarak 33. galibiyetini aldı.

ALPEREN, SAKATLIK GEÇİRDİ

Alperen Şengün ise henüz maçın başlarında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Maçın ardından milli basketbolcunun durumuna ilişkin açıklamada bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in bel spazmı yaşadığını ve bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

RAPTORS, ART ARDA 4. KEZ YENİLDİ

Üst üste 4, sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta ise Immanuel Quickley 20 sayı, 8 ribaunt ve Scottie Barnes 15 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı.

BUCKS, 76ERS'I MAĞLUP ETTİ

Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'ı 135-127 mağlup etti.

Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Bucks'ta Damian Lillard, 43 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle takımını sezonun 28. galibiyetine taşıdı.

Konuk ekipte Joel Embiid'in 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asistlik performansı, 76ers'ın art arda 3, bu sezonki 32. mağlubiyetini engelleyemedi.

PISTONS, HORNETS'I YENDİ

Günün diğer mücadelesinde ise Detroit Pistons, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 112-102'lik skorla geçti.