Alperen Şengün sezona double-double ile başladı

Haber Merkezi

Houston Rockets'ın yıldız ismi ve milli oyuncumuz Alperen Şengün, 2024-25 NBA sezonuna 25 sayı ve 18 ribaundlık bir double-double ile harika bir başlangıç yaptı.

Rockets ekibi, Alperen'in çabalarına rağmen Toyota Center'da Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

Alperen karşılaşmada yaklaşık 34 dakika sahada kalırken, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.

Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

5 YILLIK SÖZLEŞME! 185 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Öte yandan kulübü Houston Rockets ile sözleşmesinin sonlarına yaklaşan Alperen Şengün, astronomik bir maaşa 'evet' dedi. Buna göre milli basketbolcu, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 185 milyon dolara el sıkıştığı belirtildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı.