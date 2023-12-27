Alperen Şengün tarihe geçti! Rekor kıran bir performans daha... NBA'de evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün maçın yıldızı oldu.

ensonhaber.com

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında müthiş oynadı ama galibiyete yetmedi....

Houston Rockets, evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenildi.

Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün, 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.

Tarihe geçti

Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen, 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.