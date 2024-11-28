Alperen Şengün yine harika oynadı Houston Rockets kazandı

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NBA normal sezonunda heyecan sürüyor.

14 karşılaşmanın oynandığı günde, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Philadelphia 76ers’ı uzatma maçında 122-115 yenerek 14. galibiyetini elde etti.

Houston takımında Alperen, 35 dakika sahada kalırken 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile dikkat çekti.

Takımın yıldız oyuncuları arasında Jalen Green, 41 sayı ve 7 ribaund ile öne çıkarken, Amen Thompson da 19 sayı ve 13 ribaund ile katkı verdi.

Philadelphia’da bu sezonki 14. yenilgisini alan ekipte Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist, Guerschon Yabusele ise 22 sayı ve 7 ribaund ile oynadı, fakat bu çabalar galibiyet için yeterli olmadı.

LEBRON JAMES’TEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs’ü 119-101 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti. Bu maçta LeBron James, 16 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparak takımına önemli katkıda bulundu.

Anthony Davis ise 19 sayı ve 14 ribaund ile double double performansı sergiledi. San Antonio Spurs’ün dördüncü maçlık galibiyet serisi sona ererken, takımda Victor Wembanyama 20 sayı, Harrison Barnes 19 sayı ve Julian Champagnie de 18 sayı ile mücadele etti. Bu sonuçlar, sezonun ilerleyen maçları için heyecanı artırıyor.