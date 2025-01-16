Alperen Şengün yine harika oynadı, Houston Rockets kazandı

Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün etkili performansıyla Denver Nuggets'ı 128-108 mağlup etti.
Alperen, 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile maça damga vururken, takım arkadaşı Jalen Green ise 34 sayı ve 6 üçlükle galibiyetin mimarı oldu.
DENVER, YILDIZLARINDAN YOKSUNDU
Nikola Jokic’in sağ dirsek iltihabı ve Aaron Gordon’un baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Denver Nuggets’ın en skorer isimleri 22’şer sayıyla Jamal Murray ve Christian Braun oldu. Ancak 18 top kaybı yapan Nuggets, Rockets karşısında etkili bir direnç gösteremedi.
VANVLEET’TEN KRİTİK KATKI
Rockets adına Fred VanVleet de 16 sayı, 8 asist ve 3 top çalmayla önemli bir performans sergiledi. Bu galibiyetle Rockets, Nuggets karşısındaki son altı maçın beşini kazanmış oldu.
RAKİPLERİNİN GELECEK MAÇLARI
Houston Rockets, üç maçlık deplasman turunun ikinci maçında bu gece Sacramento Kings ile karşılaşacak. Denver Nuggets ise Cuma gecesi Miami Heat’e konuk olacak.
NBA’DE GECENİN SONUÇLARI
Knicks 125-119 76ers
Celtics 97-110 Raptors
Hawks 110-94 Bulls
Magic 93-122 Bucks
Mavericks 116-119 Pelicans
Grizzlies 129-115 Spurs
Hornets 117-112 Jazz
Warriors 116-115 Timberwolves
Heat 108-117 Lakers
Nets 67-126 Clippers
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