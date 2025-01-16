Alperen Şengün yine harika oynadı, Houston Rockets kazandı

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Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün etkili performansıyla Denver Nuggets'ı 128-108 mağlup etti.

Alperen, 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile maça damga vururken, takım arkadaşı Jalen Green ise 34 sayı ve 6 üçlükle galibiyetin mimarı oldu.

DENVER, YILDIZLARINDAN YOKSUNDU

Nikola Jokic’in sağ dirsek iltihabı ve Aaron Gordon’un baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Denver Nuggets’ın en skorer isimleri 22’şer sayıyla Jamal Murray ve Christian Braun oldu. Ancak 18 top kaybı yapan Nuggets, Rockets karşısında etkili bir direnç gösteremedi.

VANVLEET’TEN KRİTİK KATKI

Rockets adına Fred VanVleet de 16 sayı, 8 asist ve 3 top çalmayla önemli bir performans sergiledi. Bu galibiyetle Rockets, Nuggets karşısındaki son altı maçın beşini kazanmış oldu.

RAKİPLERİNİN GELECEK MAÇLARI

Houston Rockets, üç maçlık deplasman turunun ikinci maçında bu gece Sacramento Kings ile karşılaşacak. Denver Nuggets ise Cuma gecesi Miami Heat’e konuk olacak.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Knicks 125-119 76ers

Celtics 97-110 Raptors

Hawks 110-94 Bulls

Magic 93-122 Bucks

Mavericks 116-119 Pelicans

Grizzlies 129-115 Spurs

Hornets 117-112 Jazz

Warriors 116-115 Timberwolves

Heat 108-117 Lakers

Nets 67-126 Clippers