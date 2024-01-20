Alperen Şengün'den All-Star sözleri Kariyerine NBA takımı Houston Rockets'ta devam eden Alperen Şengün, "Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve diğer şeyleri yapmak istiyorsanız, her şeyi yapmalısınız" dedi.

ensonhaber.com

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ın formasını giyen milli oyuncu Alperen Şengün, kariyerine ve all-star oylamasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

18 Şubat tarihinde oynanacak All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 1 milyon 345 bin 996 oyla 6. sıradaki yerini koruyan 21 yaşındaki genç basketbolcu ESPN'e dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Kazanmak için her şeyi yapabilirim"

Alperen Şengün, sözlerine şu şekilde başladı:

Ben büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Bir sürü şampiyonluk kazandım. Hiçbir zaman kaybeden olmadım. Sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim. Tüm koç ekibi, herkes sadece kazanmak istiyor.

"En iyi yıldızlarla oynamak heyecan verici oluyor"

Yıldız isimlerle oynamanın heyecan verici olduğunu belirten Alperen, şunları dedi:

Bu sadece sıkı oynamak ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmakla oluyor. Tabii ki çocukken izlediğiniz en iyi yıldızlarla oynamak heyecan verici oluyor.

"All-Star olmak istiyorsanız her şeyi yapmalısınız"

All-Star hakkında konuşan genç isim, şu sözleri sarf etti:

Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve diğer şeyleri yapmak istiyorsanız, her şeyi yapmalısınız.

"Kaybetmeyi sevmiyoruz"

Alperen Şengün, son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: