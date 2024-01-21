Alperen Şengün'den bir başarı daha! Kariyer rekorunu tekrarladı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, performansıyla parmak ısırtıyor. Takımının Utah Jazz'ı 127-126 mağlup ettiği maçta 37 sayı 14 ribaunt ile maçın yıldızı oldu.

ensonhaber.com

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Houston Rockets'ın Utah Jazz'i 127-126 mağlup ettiği maça Alperen Şengün damga vurdu.

Normal süresi 115-115 biten maçı uzatmalar sonunda 127-126 kazanan Houston Rockets'ta Alperen Şengün; 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma performansı gösterdi. Alperen, maçı 15/26 saha içi isabet ile tamamladı.

Houston kötü seriyi bitirdi

Bu sonuçla birlikte Houston Rockets, 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalamış oldu.

Öte yandan Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ESPN'e dikkat çeken bir röportaj vermişti.

"Kazanmak istiyoruz"

Alperen'in açıklamaları şu şekilde:

Ben büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Bir sürü şampiyonluk kazandım. Hiçbir zaman kaybeden olmadım. Sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim. Tüm koç ekibi, herkes sadece kazanmak istiyor.

"All-Star olmak için her şeyi yapmalısınız"

Bu sadece sıkı oynamak ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmakla oluyor. Tabii ki çocukken izlediğiniz en iyi yıldızlarla oynamak heyecan verici oluyor.



Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve diğer şeyleri yapmak istiyorsanız, her şeyi yapmalısınız.

"Sert koçlarla çalıştım, küfrederlerdi"