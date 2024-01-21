Alperen Şengün'den bir başarı daha! Kariyer rekorunu tekrarladı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Houston Rockets'ın Utah Jazz'i 127-126 mağlup ettiği maça Alperen Şengün damga vurdu.
Normal süresi 115-115 biten maçı uzatmalar sonunda 127-126 kazanan Houston Rockets'ta Alperen Şengün; 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma performansı gösterdi. Alperen, maçı 15/26 saha içi isabet ile tamamladı.
Houston kötü seriyi bitirdi
Bu sonuçla birlikte Houston Rockets, 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalamış oldu.
Öte yandan Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ESPN'e dikkat çeken bir röportaj vermişti.
"Kazanmak istiyoruz"
Alperen'in açıklamaları şu şekilde:
Ben büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Bir sürü şampiyonluk kazandım. Hiçbir zaman kaybeden olmadım. Sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim. Tüm koç ekibi, herkes sadece kazanmak istiyor.
"All-Star olmak için her şeyi yapmalısınız"
Bu sadece sıkı oynamak ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmakla oluyor. Tabii ki çocukken izlediğiniz en iyi yıldızlarla oynamak heyecan verici oluyor.
Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve diğer şeyleri yapmak istiyorsanız, her şeyi yapmalısınız.
"Sert koçlarla çalıştım, küfrederlerdi"
Büyüdüğüm yerde hep sert koçlar vardı. Küçük bir kasabadaydım ve koçlarım sürekli tartışırdı, küfrederdi. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve şimdi Ime Udoka da böyle. Fred de öyle. O bir oyuncu ama sahada koçluk da yapabiliyor. Sadece öğrenmemizi ve daha iyi olmamızı istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar.
Kaybetmeyi sevmiyoruz. Kimse kaybetmeyi sevmez. Bu yüzden takım olarak savaşacağız.
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