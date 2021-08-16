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Alperen Şengün'den bir double-double daha

Alperen Şengün'den bir double-double daha

Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli basketbolcu, bu kez Orlando karşısında double-double'a ulaştı.