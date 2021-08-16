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    Alperen Şengün'den bir double-double daha

    Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli basketbolcu, bu kez Orlando karşısında double-double'a ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:01
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    Alperen Şengün'den bir double-double daha

    NBA Yaz Ligi'nde çıktığı ilk maçta Cleveland karşısında 15 sayı-15 ribaund üreten 19 yaşındaki Alperen Şengün, 3. maçında Orlando karşısında 23 dakika sahada kaldı ve 13 sayı-10 ribaundla double-double yaptı.

    ALPEREN’İN PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

    Alperen, ayrıca 2 asist-3 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Ancak bu performansı yeterli olmadı. Orlando, maçı 89-76 kazandı.

    Alperen Şengün, 2021 NBA Draftında Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçilmişti.

    Alperen Şengün den bir double-double daha #1

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