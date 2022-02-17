Euro
15.50
0.15%
Dolar
13.62
0.16%
Altın
821.39
0.35%
Borsa
2053
0.55%
Bitcoin
596.118
-0.54%
BTXN Coin
37.69
-0.42%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Alperen Şengün'den üçlü rekor

    NBA'de Houston Rockets'ın Phoneix Suns'a 124-121 yenildiği maçta Alperen Şengün, üç rekor birden kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alperen Şengün'den üçlü rekor

    NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Phoenix Suns, Houston Rockets'ı ağırladı.

    Batı Konferansı lideri Suns, sahadan 124-121 galip ayrılırken üst üste yedinci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 24 sayıyla oynayan Devin Booker, maçın en skorer ismi olurken takımın diğer yıldızı Chris Paul 11, Mikal Bridges 17 sayı kaydetti.

    Bu sezonki 42. yenilgisini alan Houston Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kariyer gecesi, mağlubiyeti engelleyemedi.

    KARİYER REKORUNU KIRDI

    Maça ilk beş başlayan ve 28 dakikada sahada kalan Alperen Şengün, 19 sayı ve 14 ribauntla double-double yaparak kariyer rekoru kırdı. 19 yaşındaki basketbolcu ayrıca, 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bularak bu alanda da kendi rekorunu kırdı.

    NBA'de bu sezon ortalama 18.6 sahada kalan Alperen Şengün, 8.6 sayı, 4.5 ribaunt ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.

    Alperen Şengün den üçlü rekor #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    İyi Parti'den CHP'ye uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız
    Gündem

    İyi Parti'den CHP'ye uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız

    Antalya'da bir balıkçının oltasına dev köpek balığı takıldı
    Yaşam

    Antalya'da bir balıkçının oltasına dev köpek balığı takıldı

    Görüş Bildir