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Haber Merkezi

Batı Konferansı'nın dev maçında Houston Rockets, zorlu rakibi Memphis Grizzlies'i 119-115 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetini aldı. Maçın yıldızı ise temsilcimiz Alperen Şengün oldu.

32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Alperen, aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. 35 dakika süre alan genç yıldız, kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla galibiyette başrol oynadı.

İZMİR MARŞI SÜRPRİZİ

Maçın bitimine 3.2 saniye kala Memphis Grizzlies, 117-115 geride olduğu anda mola aldı. Ancak molanın en dikkat çeken anı, salon hoparlörlerinden çalan "İzmir Marşı" oldu.

Memphis yönetimi, maçın yıldızı Alperen Şengün’e jest yaparak anlamlı bir sürprize imza attı.

Bu galibiyetle Houston Rockets, Batı Konferansı'ndaki ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Memphis Grizzlies 14. yenilgisini alarak üçüncü sırada kaldı.