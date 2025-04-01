Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Rockets'ın galibiyetine yetmedi
AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maç yapıldı. Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rockets'ı 104-98'lik skorla mağlup etti.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Lakers'a konuk olan Rockets'ta, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı.

LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.

THUNDER, ÜST ÜSTE 10. KEZ KAZANDI

Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle double-double yaptı.

Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Miami Heat: 94-120

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98

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Emre Çalışkan
Editor