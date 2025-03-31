Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Rockets, Suns'ı yendi

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi.

Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı 148-109'luk skorla mağlup etti. Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 16 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'ta Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.

76ERS, RAPTORS'A KAYBETTİ

Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 14 sayı, 8 ribauntlık performans gösterdiği maçta Toronto Raptors'a 127-109 kaybetti

Raptors'ta RJ Barrett 31 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Ja'Kobe Walter 17 sayı kaydetti.

76ers'da Lonnie Walker 23 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 127-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-93

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 106-148

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 98-94

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-104

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-145

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-127

Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-148