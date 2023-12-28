Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets galibiyetine yetmedi

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Phoenix Suns, deplasmanda Houston Rockets'ı 16 sayı farkla yendi.
Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı.
Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.
Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmedi
Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu.
Cavaliers'ta, Caris LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.
Mavericks'te ise Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.
Antetokounmpo'dan 32 sayı
Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 144-122 yendi.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ile "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.
Nets'te ise Jalen Wilson, 21 sayı kaydetti.
Sonuçlar:
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-112
Washington Wizards-Toronto Raptors: 102-132
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 122-144
Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-129
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 129-120
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-113Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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