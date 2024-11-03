Alperen Şengün'ün double double performansı yetmedi

İHA

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Golden State Warriors'a 127-121'lik skorla kaybetti.

Ligde 3. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen 20 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Houston'da ayrıca Tari Eason 27 sayı, 9 ribaund ve Jabari Smith II de 21 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Bu sezonki 5. galibiyetini alan Golden State Warriors'ta ise Buddy Hield 27 sayı, 7 ribaund ve Jonathan Kuminga da 23 sayı, 6 ribaund ile öne plana çıktı.

CLEVELAND DURDURULAMIYOR, 7'DE 7

Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği Milwaukee Bucks'ı, Donovan Mitchell'ın son saniyelerde bulduğu basketle 114-113'lük skorla mağlup etti ve 7'de 7 yaptı.

Cleveland'da Donovan Mitchell 30 sayı, 4 asist, Sam Merrill 17 sayı, Jarrett Allen da 15 sayı ile müsabakayı tamamladı.

Ligde 6. maçında 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Damian Lillard 41 sayı, 9 asist, Giannis Antetokounmpo da 34 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets: 103 - Boston Celtics: 113

Toronto Raptors: 131 - Sacramento Kings: 128

Philadelphia 76ers: 107 - Memphis Grizzlies: 124

San Antonio Spurs: 113 - Minnesota Timberwolves: 103

Milwaukee Bucks: 113 - Cleveland Cavaliers: 114

Houston Rockets: 121 - Golden State Warriors: 127

Washington Wizards: 98 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 103 - Portland Trail Blazers: 97

Denver Nuggets: 129 - Utah Jazz: 103

Los Angeles Clippers: 92 - Oklahoma City Thunder: 105