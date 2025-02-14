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Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'a yenildi

Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'a yenildi NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Golden State Warriors'a 105-98 mağlup oldu.