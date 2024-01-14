Alperen Şengün'ün "double double"ı Houston Rockets'a yetmedi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Houston Rockets'ı 32 sayı farkla 145-113 mağlup eden Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.

LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.

Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.

Cedi, 9 sayı kaydetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.

Sonuçlar

Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)