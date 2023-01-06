Petrol
78.68
-0.01%
Euro
19.7303
-0.17%
Dolar
18.7702
0.03%
Altın
1.107
0.13%
Borsa
5233
0.00%
Bitcoin
319.088
0.35%
BTXN Coin
7.22
1.83%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Alperen Şengün'ün performansı Rockets'a yetmedi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde Utah Jazz, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 131-114 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alperen Şengün'ün performansı Rockets'a yetmedi

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Lauri Markkanen, Rockets deplasmanında 49 sayıyla kariyer rekoru kırarak Jazz'ı 5 maç sonra galibiyete taşıdı.

    Sezonun 20. galibiyetini alan Jazz'da Jordan Clarkson ve Malik Beasley de 19'ar sayı kaydetti.

    Art arda 6 olmak üzere 29. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jalen Green 30, Kevin Porter Jr 23 sayı üretti.

    Alperen 20 sayı attı

    Alperen Şengün ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 32 dakika sahada kalarak 20 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

    Alperen Şengün ün performansı Rockets a yetmedi #1

    Sonuçlar

    Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 115-123

    Dallas Mavericks-Boston Celtics: 95-124

    Houston Rockets-Utah Jazz: 114-131

    Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 122-91


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi

    Kolay bulaşan ve antikordan kaçan varyant: XBB.1.5.
    Sağlık

    Kolay bulaşan ve antikordan kaçan varyant: XBB.1.5.

    Görüş Bildir