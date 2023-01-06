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- Alperen Şengün'ün performansı Rockets'a yetmedi
Alperen Şengün'ün performansı Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde Utah Jazz, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 131-114 yendi.
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 11:41
NBA'e 4 maçla devam edildi. Lauri Markkanen, Rockets deplasmanında 49 sayıyla kariyer rekoru kırarak Jazz'ı 5 maç sonra galibiyete taşıdı.
Sezonun 20. galibiyetini alan Jazz'da Jordan Clarkson ve Malik Beasley de 19'ar sayı kaydetti.
Art arda 6 olmak üzere 29. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jalen Green 30, Kevin Porter Jr 23 sayı üretti.
Alperen 20 sayı attı
Alperen Şengün ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 32 dakika sahada kalarak 20 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.
Sonuçlar
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 115-123
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 95-124
Houston Rockets-Utah Jazz: 114-131
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 122-91