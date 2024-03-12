Alperen Şengün'ün sağlık durumu Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

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Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu

Adrian Wojnarowski haberin detaylarında resmi olarak Alperen Şengün'ün sakatlığından dolayı Houston tarafından kadro dışında kalmadığını ancak 14 Nisan'da bitecek sezonun sonuna da yetişmesinin çok zor olduğunu söyledi.

ESPN'de çıkan diğer haberlere göre de Alperen Şengün'ün ameliyata ihtiyacı olmadığı söylendi.

Ne olmuştu?

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlık yaşamıştı.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti.