Haberler

Basketbol Haberleri

Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets da Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.