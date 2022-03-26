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    Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

    Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets da Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 11:24
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    Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

    NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-97 yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets da Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden'ın 29 sayı, 15 ribaunt, Joel Embiid'in 27 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

    Sezonun 46. maçını kazanan 76ers'ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.

    Arka arkaya 5, bu sezon 39. kez kaybeden Clippers'ta Amir Coffey 21, Isaiah Hartenstein 16 sayı buldu.

    ALPEREN’DEN 4 SAYI, 6 RIBAUNT, 5 ASIST

    Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.

    Rockets'ta Jalen Green'in 23, Jae'Sean Tate'in 17, Kenyon Martin Jr'ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

    Trail Blazers'ta Trendon Watford 19, Drew Eubanks 18 sayı kaydetti.

    SONUÇLAR

    • Charlotte Hornets-Utah Jazz: 107-101
    • Detroit Pistons-Washington Wizards: 97-100
    • Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 121-110
    • Miami Heat-New York Knicks: 103-111
    • Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 116-95
    • Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 106-125
    • Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 97-122

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