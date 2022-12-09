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    Alperen'in iyi performansı galibiyete yetmedi

    NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta San Antonio Spurs'e 118-109 kaybetti. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 16 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.
    • 09.12.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:14
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    Alperen'in iyi performansı galibiyete yetmedi

    NBA'de normal sezona 3 karşılaşmayla devam edildi.

    Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 7. galibiyetini elde etti.

    San Antonio 11 maç sonra kazandı

    Ligde 11 maç sonra kazanan Spurs'te Keldon Johnson 32 sayı ve 7 ribaunt, Tre Jones 26 sayı ve 5 asist, Josh Richardson ile Doug McDermott 12'şer sayı, Romeo Langford 11 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

    Alperen in iyi performansı galibiyete yetmedi #1

    Alperen Şengün, "double-double" yaptı

    Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybedenRockets'ta Jabari Smith 23 sayıyla takımın en skoreri olurken, ilk 5'te başlayarak 28 dakika 30 saniye süren alan Alperen Şengün ise 16 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

    Alperen in iyi performansı galibiyete yetmedi #2

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Los Angeles Clipppers 110-115 Miami Heat

    Houston Rockets 109-118 San Antonio Spurs

    Denver Nuggets 121-120 Portland Trail Blazers

    Alperen in iyi performansı galibiyete yetmedi #3

    Alperen in iyi performansı galibiyete yetmedi #4


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