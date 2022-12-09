Alperen'in iyi performansı galibiyete yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta San Antonio Spurs'e 118-109 kaybetti. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 16 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de normal sezona 3 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 7. galibiyetini elde etti.

San Antonio 11 maç sonra kazandı

Ligde 11 maç sonra kazanan Spurs'te Keldon Johnson 32 sayı ve 7 ribaunt, Tre Jones 26 sayı ve 5 asist, Josh Richardson ile Doug McDermott 12'şer sayı, Romeo Langford 11 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Alperen Şengün, "double-double" yaptı

Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybedenRockets'ta Jabari Smith 23 sayıyla takımın en skoreri olurken, ilk 5'te başlayarak 28 dakika 30 saniye süren alan Alperen Şengün ise 16 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Los Angeles Clipppers 110-115 Miami Heat

Houston Rockets 109-118 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 121-120 Portland Trail Blazers