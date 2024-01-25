Alperen'in müthiş performansı Rockets'a yetmedi! NBA'de gecenin sonuçları NBA'de normal sezon sona erdi... Alperen Şengün'ün Portland'ının da yer aldığı sekiz karşılaşma sonuçlanırken, basketbolseverler yine çok heyecanlı maçlara şahitlik etti. İşte detaylar...

ensonhaber.com

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.

Ortaya sürpriz sonuçlar çıkarken Alperen Şengün, performansıyla yine mest etti...

İşte 8 karşılaşma ve detayları...

Pistons 113-106 Hornets

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Charlotte Hornets'ı 113-106 mağlup etti.

Bojan Bogdanovic 34 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Pistons'a liderlik etti. Alec Burks benchten gelerek 15 sayı kaydetti.

Çaylak forvet Brandon Miller 23 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle Hornets'a liderlik etti. Son üç maçını ayak bileğinden sakatlanarak kaçıran Nick Richards, 21 sayı ve 10 ribaundla geri döndü.

Timberwolwes 118-107 Wizards

Minnesota Timberwolves, Capital One Arena'da ev sahibi Washington Wizards'ı 118-107 devirdi.

Anthony Edwards 38 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 27 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynarken, Rudy Gobert 19 sayı, 16 ribaund ve 4 blok kaydetti.

Deni Avdija 24 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Wizards'a liderlik etti. Kyle Kuzma 17 sayı, 14 ribaund, 8 asist ve 1 blokla oynarken, Marvin Bagley 17 sayı, 15 ribaund ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.

Grizzlies 105-96 Heat

Memphis Grizzlies, Kaseya Center'da Miami Heat'i 105-96 yendi.

Vince Williams Jr., Grizzlies'e 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. GG Jackson 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Jaren Jackson ve Scottie Pippen Jr. ise 15'er sayı ve 6'şar ribaundla oynadılar.

Heat'te Tyler Herro, 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Bam Adebayo 15 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 6 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Jimmy Butler ve Caleb Martin ise 15'er sayı kaydetti.

Trail Blazers 137-131 Rockets

Portland Trail Blazers, Toyota Center'da Houston Rockets'ı uzatmada 137-131 mağlup etti.

Anfernee Simons, Trail Blazers'ı 33 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle galibiyete taşıdı. Jerami Grant 21 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla oynadı.

Temsilcimiz Alperen Şengün, Rockets'a 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Jalen Green 29 sayı, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Bucks 126-116 Cavaliers

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 126-116 devirdi.

Giannis Antetokounmpo takımını 35 sayı, 18 ribaund, 10 asist ve 2 blokluk triple-double performansıyla galibiyete taşırken, Damian Lillard ise 28 sayı, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Donovan Mitchell 23 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla Cavs'e liderlik etti. Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Suns 132-109 Mavericks

Phoenix Suns, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 132-109 mağlup etti.

Devin Booker 46 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Suns'a liderlik etti. Bradley Beal ise 20 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Luka Doncic 34 sayı, 8 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla Mavs'e liderlik etti. Tim Hardaway 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Thunder 140-114 Spurs

Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 140-114 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Chet Holmgren 17 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı.

Spurs'te Victor Wembanyama 24 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynadı. Devin Vassell 21 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydetti.

Warriors 134-112 Hawks

Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 134-112 devirdi.

Warriors'ta Stephen Curry 25 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle oynadı. Klay Thompson 24 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle, ise Jonathan Kuminga 25 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla mücadele etti.

Hawks'ta Dejounte Murray 23 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynarken, Jalen Johnson 21 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydetti.