Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague 4. hafta maçında evinde ALBA Berlin'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi maçın detaylarını sizler için derledik..

Anadolu Efes Euroleague 4. maçında sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları basketbolseverler tarafından yakında araştırılıyor.

Euroleague'e istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. ALBA Berlin ise bu sezon Euroleague'de oynadığı 3 maçıda kazanmayı başardı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç öncesi iki ekipte hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz ALBA Berlin'i yenerek bu sezon ikinci galibiyetini almak istiyor.

Peki Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..





Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman oynanacak?

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes-ALBA Berlin basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.



