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- Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 21.10.2022 - 10:44
Anadolu Efes Euroleague 4. maçında sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları basketbolseverler tarafından yakında araştırılıyor.
Euroleague'e istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. ALBA Berlin ise bu sezon Euroleague'de oynadığı 3 maçıda kazanmayı başardı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç öncesi iki ekipte hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz ALBA Berlin'i yenerek bu sezon ikinci galibiyetini almak istiyor.
Peki Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman oynanacak?
Anadolu Efes - Alba Berlin maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes-ALBA Berlin basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.