Anadolu Efes THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 9. hafta maçında, Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Takımı 9. hafta mücadelesinde Alba Berlin'le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes, bu sezona iyi başlayamadı ve puan cetvelinde 16. sıraya yerleşti.

Bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan Efes, taraftarını ise mutlu etmek istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen basketbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.

Basketbolseverler, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Salı günü ALBA Berlin'e konuk olacak. Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.

Alba Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Bayern Münih'e yenilirken, Anadolu Efes de Zenit Saint Petersburg'a ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu.