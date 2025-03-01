Anadolu Efes, Alba Berlin'i 25 sayı farkla yendi

EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi Alba Berlin'i ağırladı.
Anadolu Efes, mücadeleyi 98-73 lük skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 13. galibiyetini elde etti.
Alba Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.
ANADOLU EFES: 98 - ALBA BERLİN: 73
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 12, Beaubois 2, Ercan Osmani, Poirier 14, Smits 17, Nwora 18, Larkin 8, Oturu 2, Dozier 9, Willis 12, Erkan Yılmaz 2
Alba Berlin: Thomas 10, Procida 6, McDowell-White, Schneider 4, McCormack 13, Wetzell 20, Mattisseck 2, Hermannsson 7, Olinde 6, Rapieque 2, Bean 3
1. Periyot: 24-21
Devre: 48-35
3. Periyot: 68-55
Beş faulle çıkan: 37.51 McCormack (Alba Berlin)
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