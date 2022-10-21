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    Anadolu Efes, Alba Berlin'i mağlup etti

    Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in dördüncü hafta maçında sahasında ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.
    • 21.10.2022 - 22:21
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    Anadolu Efes, Alba Berlin'i mağlup etti

    EuroLeague normal sezonunun 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yenilgisiz rakibi ALBA Berlin’i konuk etti.

    Anadolu Efes, mücadeleden galip ayrıldı

    Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadelede Anadolu Efes, ikinci yarıdaki savunmasıyla sahadan 78-74 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes, Alba Berlin i mağlup etti #1

    Haftaya Türk derbisi yaşanacak

    Bu sonuçla Anadolu Efes, 2. galibiyetini alırken ALBA Berlin ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, gelecek hafta zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken ALBA Berlin ise Valencia‘yla kozlarını paylaşacak.

    Anadolu Efes, Alba Berlin i mağlup etti #2

    Micic, maçın en skorer oyuncusu oldu

    Anadolu Efes’te Will Clyburn 16 sayı, 11 ribaund, 5 asist; Vasilije Micic 20 sayı, 1 ribaund, 11 asist; Rodrigue Beaubois 10 sayı, 4 ribaundla oynadı.

    ALBA Berlin’de ise Yovel Zoosman 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Tamir Blatt 15 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Christ Koumadje 12 sayı, 5 ribaund, 6 blokla mücadele etti.

    Anadolu Efes, Alba Berlin i mağlup etti #3

    Anadolu Efes, Alba Berlin i mağlup etti #4


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