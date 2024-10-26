Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-79'luk skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.

EFES, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 4. dakikada Tyree'nin 3 sayılık basketiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Nwora ile etkili olan ve 8. dakikada 15-13 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 7 sayıya (29-22) yükselten rakibi karşısında Van Beck'le sayılar bulan Aliağa Petkimspor, 15. dakikada tekrar öne geçti: 35-32. Anadolu Efes, üstünlüğü tekrar ele geçirdiği devreyi 47-43 önde tamamladı.

ANADOLU EFES, DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (69-53) kadar yükselten Anadolu Efes, periyodu 69-56 üstün bitirdi.

Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 24 saniye kala Tyree'nin faul atışından bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-80. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 85-79 galip ayrıldı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

İki takım basketbolcuları müsabakadan önce "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor