Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u devirdi

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Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka kazanan 98-73'lük skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.
Skor dağılımı
Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14
Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 35-17
Devre: 57-31
3. Periyot: 75-54
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