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    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-79 mağlup etti.
    • 09.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:28
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    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ikinci hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

    Anadolu Efes, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı

    Karşılaşmaya kötü başlayan Anadolu Efes, ilerleyen bölümlerde maça ağırlığını koydu ve sahadan 89-79’luk skorla galip ayrıldı. Anadolu Efes böylelikle ikinci maçta ikinci galibiyetini aldı. Petkimspor ise ikinci maçta ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Gelecek hafta Anadolu Efes, kendi evinde Darüşşafaka‘yı ağırlayacak. Petkim ise kendi evinde Galatasaray ile mücadele edecek.

    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #1

    Anadolu Efes'te Micic 17 sayı ile öne çıktı

    Anadolu Efes’te Vasilije Micic 17 sayı, 8 asist ile öne çıkarken Elijah Bryant 15, Will Clyburn de 15 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Ante Zizic 12 sayı, 6 ribaund, Achille Polona 9 ve son çeyrekte üst üste üçlükleri yollayan Buğrahan Tuncer de 14 sayı, 2 asist ile maçı tamamladı.

    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #2

    Melson'un 20 sayısı galibiyete yetmedi

    Aliağa Petkimspor’da Omar Prewitt 16 sayıyla mücadele ederken Silas Melson 20, İsmail Cem Ulusoy 8, Tai Webster 7, Jeremy Simmons 8 ve Dorukhan Engindeniz de 6 sayıyla oynadı. Peyton Aldridge de 5 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #3

    Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor u mağlup etti #4


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