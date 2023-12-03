Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yıktı!

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana bir müsabakaya sahne olan maçın normal süresi 84-84 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçı ise konuk ekip Anadolu Efes, 101-92'lik skorla kazandı.
Anadolu Efes, aldığı bu galibiyetle Fenerbahçe'nin yenildiği haftada liderliğe yükseldi.
Efes, soyunma odasına 16 sayı önde girdi
İlk 5 dakikası Anadolu Efes'in 12-11 üstünlüğüyle geçilen müsabakada kalan bölümde daha etkili olan konuk ekip, 11 sayılık farka (15-26) ulaştığı periyodu 26-17 önde bitirdi.
İkinci periyoda Erkan, Jones ve Thompson'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 19-33. Ev sahibi ekip, Emre, Thomas ve Efianayi'nin basketleriyle farkı 8 sayıya (27-35) indirse de Anadolu Efes soyunma odasına 16 sayı farkla 51-35 önde gitti.
Karşılaşma uzatmalara kaldı
Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 18 sayıya (37-55) yükselten Anadolu Efes, son 2 dakikasına 64-53 önde girdiği periyodu 68-55 üstün tamamladı.
Dördüncü periyoda Mahir, Zoriks ve Aldridge'ın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 33. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 64-68.
Son 2 dakikaya 80-73 önde giren Anadolu Efes karşısında Aliağa Petkimspor, Zoriks'in faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala 84-84 beraberliği sağladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.
Anadolu Efes, son bölümde farkı açtı ve kazandı
Uzatma periyoduna Ercan, Erkan ve Thompson'la 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, son bölümde Erten ve Thompson'la üstü üste 3 sayılık basketler bulduğu müsabakadan 101-92 galip ayrıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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