Anadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti

2020 – 2021 sezonunu Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Turkish Airlines EuroLeague finalinde FC Barcelona’yı, Basketbol Süper Ligi final serisinde de Fenerbahçe'yi geçen Anadolu Efes Spor Kulübü, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Efes Spor Kulübü yöneticileri, Baş Antrenör Ergin Ataman, A Takım antrenörleri ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, Anıtkabir’i ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Bu seyahate EuroLeague şampiyonluk kupasını da götüren Anadolu Efes oyuncuları, Anıtkabir’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve bu ziyareti EuroLeague şampiyonluk kupasıyla birlikte yapabildikleri için gurur duyduklarını ifade ettiler.

"BİZLER ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ"

Öte yandan başantrenör Ergin Ataman da, "Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk'ün bize bıraktığı çok büyük bir miras. Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıda Türkye'yi gururlandırdığımız için de çok gururluyuz. Burada bir öykü var, bir hikaye var. Geçen yıldan yarım kalan hikayeyi tamamladık. Yarım kalan görevdi. Atatürk spor yapanlar için, 'Bu bir ulusal görevdir. Başarıyla sonuçlandırmalısınız.' demiş. Anıtkabir'de burada bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesi, ziyaretin ardından Anıtkabir’de bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.