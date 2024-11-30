Anadolu Efes, ASVEL'e mağlup oldu

AA & Ensonhaber
EuroLeague'in 12. hafta mücadelesinde Fransız ekibi ASVEL ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
LDLC Arena'da oynanan müsabakada kazanan 97-82'lik skorla ev sahibi takım ASVEL oldu.
SKOR DAĞILIMI
ASVEL: Maledon 17, Harrison 4, Kahudi 5, Ndiaye 1, Lauvergne 18, Lee 8, Ajinca 2, De Colo 17, Sako 11, Roberson 2, Lighty 8, Black 4
Anadolu Efes: Bryant 8, Johnson, Thompson 14, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Beaubois 20, Nwora 9, Smits 5, Hollatz 2, Oturu 7, Willis 1
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