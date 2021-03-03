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    Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 10:54
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    Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı

    THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes ile Valencia Basket karşı karşıya geldi.

    Rakibini sahasında 99-83 mağlup etti temsilcimiz, organizasyondaki 16. galibiyetini almış oldu. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

    Anadolu Efes, Avrupa Ligi nde 16. galibiyetini aldı #1

    Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Anadolu Efes, Avrupa Ligi nde 16. galibiyetini aldı #2

    İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

    Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.

    Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.

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