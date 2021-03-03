Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes ile Valencia Basket karşı karşıya geldi.

Rakibini sahasında 99-83 mağlup etti temsilcimiz, organizasyondaki 16. galibiyetini almış oldu. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.