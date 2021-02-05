Euro
8.5401
-0.12%
Dolar
7.1319
-0.05%
Altın
412.09
0.11%
Borsa
1.535
0.09%
Bitcoin
263.743
0.26%
EXEN Coin
15.68
-5.37%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı yendi

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 mağlup etti.
    • AA
    • 05.02.2021 - 02:13
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 02:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı yendi

    Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti.

    Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.

    EN ETKİLİ OYUNCU MİCİC OLDU

    Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde Barcelona yı yendi #1

    Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

    Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde Barcelona yı yendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir