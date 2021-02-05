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Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı yendi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 mağlup etti.
- AA
- 05.02.2021 - 02:13
- Güncelleme : 05.02.2021 - 02:13
Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti.
Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.
EN ETKİLİ OYUNCU MİCİC OLDU
Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.
Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.