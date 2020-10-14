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    Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

    Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin'i mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 02:04
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    Almanya'nın başkenti Berlin’de Mercedes Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 16-3 önde tamamlayan Anadolu Efes ilk periyodu da 29-14 üstün bitirdi.

    İkinci çeyrekte de iyi hücum yaparak rakibinden daha fazla sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 53-35 önde girdi.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde ilk galibiyetini aldı #1

    İKİNCİ YARI

    Dengede geçen üçüncü çeyreği 70-55 önde bitiren Andolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 21 sayı farkla 93-72 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde ilk galibiyetini aldı #2

    ANADOLU EFES SİFTAH YAPTI

    Anadolu Efes böylelikle bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alırken ALBA Berlin’in galibiyeti bulunmuyor.

    Anadolu Efes’te Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte Marcus Eriksson 13 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde ilk galibiyetini aldı #3

    700 TARAFTAR SALONDAYDI

    Öte yandan mesafe ve maske takma gibi koronavirüs önlemleri kapsamında 700 taraftar karşılaşmayı izledi.

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde ilk galibiyetini aldı #4

    Anadolu Efes Avrupa Ligi nde ilk galibiyetini aldı #5

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