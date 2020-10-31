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Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup ederken, Dunston da blok sayısı ile tarihe geçti.