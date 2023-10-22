Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Anadolu Efes, 87-80'lik skorla kazandı.
Efes, 7 sayı farkla kazandı
İlk periyodu 23-15 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 36-46 geride girdi.
3. periyodu da 72-62 üstün geçen Bahçeşehir, final periyodunda rakibi karşısında etkisiz kalınca maç Anadolu Efes'in 87-80 üstünlüğü ile tamamlandı.
Tyrique Jones maça damga vurdu
Anadolu Efes‘te Tyrique Jones 20 sayı ve 13 ribauntla yıldızlaşırken Erkan Yılmaz 15 sayı ve 9 ribauntla etkili oynadı. Justus Hollatz 14 sayı kaydetti. Rodrigue Beaubois 14 sayı, Darius Thompson 12 sayı attı.
Bahçeşehir Koleji’nde Tyler Cavanaugh 19 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken Jerry Boutsiele 19 sayı ve 9 ribaunt kaydetti. Philip Scrubb 17 sayı, Axel Bouteille 12 sayı, Tony Taylor 11 sayı üretti.
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