Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni devirdi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 93-80'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 9, Thompson 9, Poirier 12, Ercan Osmani 7, Larkin 7, Doğuş Özdemiroğlu 7, Oturu 10, Erkan Yılmaz 2, Willis 9, Rıdvan Öncel
Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Şehmus Hazer 9, Odiase 17, Cavanaugh 9, Bouteille 14, Massinburg 6, Furkan Haltalı 9, Simonovic 10, Ponitka 4, Egehan Arna
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