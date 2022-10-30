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    Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 97-68 mağlup etti.
    • 30.10.2022 - 20:29
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    Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 97-68 gibi çok farklı bir skorla kazanmayı başardı.

    Efes 4. galibiyetini aldı

    Bu sonuçla Anadolu Efes 4. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji ise 3. yenilgisini yaşadı.

    Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ni farklı geçti #1

    Ömercan maça damga vurdu

    Anadolu Efes‘te 5/5 üç sayılık basketle Ömercan İlyasoğlu 21 sayı – 8 asist – 3 ribaund ile maçın yıldızı olurken Tibor Pleiss 13 sayı – 9 ribaund, Buğrahan Tuncer 11 sayı – 5 asist ile oynadı. Elijah Bryant 8, Achille Polonara 7, Egehan Arna ve Vasilije Micic de 5 sayıyla maçı tamamladı.

    Brodziansky 11 sayı ile oynadı

    Bahçeşehir Koleji’nde Oğuz Savaş 10 sayı – 4 ribaund ile oynarken Vladimir Brodziansky 11 sayı – 6 ribaund, Kasey Shepherd 9, Yiğit Arslan 8 ve Muhammed Baygül 6 sayıyla mücadele etti.

    Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ni farklı geçti #2

    Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ni farklı geçti #3


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