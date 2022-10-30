Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 97-68 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 97-68 gibi çok farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Efes 4. galibiyetini aldı

Bu sonuçla Anadolu Efes 4. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji ise 3. yenilgisini yaşadı.

Ömercan maça damga vurdu

Anadolu Efes‘te 5/5 üç sayılık basketle Ömercan İlyasoğlu 21 sayı – 8 asist – 3 ribaund ile maçın yıldızı olurken Tibor Pleiss 13 sayı – 9 ribaund, Buğrahan Tuncer 11 sayı – 5 asist ile oynadı. Elijah Bryant 8, Achille Polonara 7, Egehan Arna ve Vasilije Micic de 5 sayıyla maçı tamamladı.

Brodziansky 11 sayı ile oynadı

Bahçeşehir Koleji’nde Oğuz Savaş 10 sayı – 4 ribaund ile oynarken Vladimir Brodziansky 11 sayı – 6 ribaund, Kasey Shepherd 9, Yiğit Arslan 8 ve Muhammed Baygül 6 sayıyla mücadele etti.