Anadolu Efes, Barcelona'ya 97-88 yenildi

AA

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.

Karşılaşmaya üst üste üç sayılık basketlerle başlayan Barcelona, Punter'in etkili olduğu ilk dakikalarda 10 sayılık (4-14) fark yakaladı.

İLK ÇEYREK: ANADOLU EFES ÖNE GEÇTİ, BARCELONA FARKI KORUDU

Kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yapan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin peş peşe attığı üç sayılık basketlerle oyuna ortak oldu ve 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle 19-17 öne geçmeyi başardı. Barcelona ilk çeyreği 29-26 önde bitirdi.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, kısa sürede farkı 6 sayıya (29-35) çıkardı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Barcelona, son anlarda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü periyota da etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) fark yakaladı. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.

SON ÇEYREK

Son periyotta da kontrollü mücadelesini sergileyen İspanya temsilcisi, Anadolu Efes'in arayı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlıların hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Barcelona, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.