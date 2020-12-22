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    Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 mağlup etti

    Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 mağlup etti

    THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 22:40
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 22:41
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    Anadolu Efes, THY Euroleague'in 16. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı 86-79 yenerek 8. galibiyetini aldı.

    LARKİN GALİBİYETİN MİMARLARINDAN OLDU

    Ev sahibi takımda Shane Larkin 23 sayı, 7 ribaund ve 8 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarlarından oldu.

    Mücadeleye Barcelona hızlı başladı ve ilk çeyrekte farkı 10 sayıya çıkardı. Oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes farkı 6'ya indirdi ve çeyreği 18-24 geride kapattı.

    İkinci çeyreğe ev sahibi takım iyi başladı. Farkı azaltan Anadolu Efes, çeyrek sonuna 43-43 eşitlikle girdi.

    Anadolu Efes, Barcelona yı 86-79 mağlup etti #1

    EFES SON ÇEYREKTE DE OYUNU BIRAKMADI

    Lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyrekte öne geçti ve periyotu 68-54 önde kapattı. Son çeyrekte oyunu bırakmayan ev sahibi ekip mücadeleden 86-79 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes bu galibiyet ile Euroleague'de 8. galibiyetini aldı. Barcelona ise 5. kez yenilgiye uğradı.

    Anadolu Efes, Barcelona yı 86-79 mağlup etti #2

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