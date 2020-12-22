Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 mağlup etti

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 yendi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 16. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı 86-79 yenerek 8. galibiyetini aldı.

LARKİN GALİBİYETİN MİMARLARINDAN OLDU

Ev sahibi takımda Shane Larkin 23 sayı, 7 ribaund ve 8 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarlarından oldu.

Mücadeleye Barcelona hızlı başladı ve ilk çeyrekte farkı 10 sayıya çıkardı. Oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes farkı 6'ya indirdi ve çeyreği 18-24 geride kapattı.

İkinci çeyreğe ev sahibi takım iyi başladı. Farkı azaltan Anadolu Efes, çeyrek sonuna 43-43 eşitlikle girdi.

EFES SON ÇEYREKTE DE OYUNU BIRAKMADI

Lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyrekte öne geçti ve periyotu 68-54 önde kapattı. Son çeyrekte oyunu bırakmayan ev sahibi ekip mücadeleden 86-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bu galibiyet ile Euroleague'de 8. galibiyetini aldı. Barcelona ise 5. kez yenilgiye uğradı.