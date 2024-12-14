Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic'in galibiyet değerlendirmesi

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 93-67 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, kalan maçlarda hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mijatovic, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

"HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTALARA ULAŞMALIYIZ"

İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularım oyunun tümünde, kaç dakika süre aldıkları fark etmeksizin iyi performans gösterdi. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaştık. Oyuncularımız konsantrasyonunu kaybetmeden maçı götürdü. Tüm oyuncuların sağlıklı olmasından dolayı da çok mutluyum. Uzun bir yolumuz var ama çok da heyecanlıyım. Bundan sonra karşımızdaki rakip kim olursa olsun kendimize inanmaya devam etmeli, hedeflediğimiz noktalara ulaşmalıyız.

"UZUN BİR SEZON YAŞIYORUZ"

Herkesin büyük beklentiler içinde olduğunu bildiğini, kendisinin de büyük beklentilerde olduğunu belirten Mijatovic, şöyle konuştu:

Uzun bir sezon yaşıyoruz. Her takımın başına gelebileceği gibi önünüze bazı engeller çıkabilir. Bir dönem deplasmanda iyi oynayıp iç sahada kaybettiğimiz maçlar olmuştu. İnşallah sağlık durumu pozitif devam eder. Bu çok kritik olacak. Her maçı kazanacağımıza söz veremem ama biz Anadolu Efes'iz. Kulübün DNA'sında kazanmak var. Daha önce de belirtmiştim, THY Avrupa Ligi bir dağa çıkmaya benziyor. Dağın zirvesine sprint atarak çıkamazsınız. Kazandığımız galibiyetleri daha da değerli hale getirecek olan sonraki galibiyettir.

"UMARIM DÜŞÜŞLERİMİZ DAHA AZ OLUR"

Tomislav Mijatovic, hem kendisinin hem de takımdaki oyuncuların Avrupa Ligi'nin zorluğunun farkında olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Dünkü sonuçlara bakınca bunu görüyorsunuz. Bazen maçları kolay kazanırsınız ama hiçbir zaman 'Bu maçı rahat kazanırız.' diyemezsiniz. Tüm oyuncularımız her maçta azami en iyi performansla oynamaları gerektiğini biliyor. Bu bir maraton ve oyuncularımız bunu kabullendi. Her zaman sağlıklı olmamız için dua ediyorum. Umarım yükselişlerimiz daha fazla, düşüşlerimiz de daha az olur.

"OYUNCULARIMIZ HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİ"

Takımın oyun içindeki verimliliği her zaman ileriye götürmek istediğini dile getiren Mijatovic, şu ifadeleri kullandı: