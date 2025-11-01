Anadolu Efes, Baskonia'ya yenildi

- Anadolu Efes, EuroLeague 8. haftasında Baskonia'ya 86-75 yenildi.
- Shane Larkin'in 23 sayısı Efes'e yetmedi, Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot ve Matteo Spagnolo etkili oldu.
- Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken, sıradaki rakibi Olimpia Milano olacak.
EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Baskonia deplasmanına çıktı.
Baskonia, mücadeleyi 86-75'lik skorla kazandı.
LARKIN'İN PERFORMANSI YETMEDİ
Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Matteo Spagnolo 19 sayı attı.
Bu sonuçla 8 maçta 5. yenilgisini alan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu konuk edecek.
2. galibiyetini elde eden Baskonia ise Virtus Bologna'yı ağırlayacak.