Anadolu Efes, Baskonia'ya yenildi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında Baskonia'ya deplasmanda 86-75 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 01:21
  • Anadolu Efes, EuroLeague 8. haftasında Baskonia'ya 86-75 yenildi.
  • Shane Larkin'in 23 sayısı Efes'e yetmedi, Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot ve Matteo Spagnolo etkili oldu.
  • Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken, sıradaki rakibi Olimpia Milano olacak.

EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Baskonia deplasmanına çıktı.

Baskonia, mücadeleyi 86-75'lik skorla kazandı.

LARKIN'İN PERFORMANSI YETMEDİ

Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Matteo Spagnolo 19 sayı attı.

Bu sonuçla 8 maçta 5. yenilgisini alan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu konuk edecek.

2. galibiyetini elde eden Baskonia ise Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

