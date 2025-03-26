Anadolu Efes, Baskonia'yı devirdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini ağırladı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 92-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 5'inci kez kazanan Anadolu Efes, 17. galibiyetini aldı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Baskonia ise 18. kez mağlup oldu.

ANADOLU EFES: 92 - BASKONIA: 76

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)

Anadolu Efes: Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Larkin 16, Nwora 2, Smits 6, Dozier 7, Oturu 8, Willis 5

Baskonia: Howard 15, Sedekerskis 8, Cabarrot 9, Forrest 17, Diop 10, Jaramaz 3, Rogkavopoulos 10, Hall 2, Moneke 2, Samanic

1. periyot: 28-22

Devre: 49-44

3. periyot: 67-59